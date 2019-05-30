Усик попал в топ-5 боксеров-тяжеловесов, не проведя ни одного боя в этой весовой категории

Украинский боксер Александр Усик занял пятое место в опросе читателей Sky Sports за лучшего боксера в тяжелом весе.

Усик набрал 9,7 тысячи голосов читателей. При этом Усик не провел ни одного поединка в тяжелом весе. Его дебют в этой весовой категории – бой против Карлоса Такама пришлось отложить из-за травмы украинца.

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Первое место читатели отдали чемпиону мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, IBO британцу Энтони Джошуа (26,3 тысячи голосов). Второе место у еще одного британца – Тайсона Фьюри (22 тысячи голосов). На третьем месте – Чемпион мира по версиям WBC Sliver и WBO Диллиан Уайт (15,1 тысячи голосов). Выше Усика оказался и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер.

Напомним, Усик является чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF. Ему пришлось отказаться от титула чемпиона мира по версии WBA, после чего он потерял звание абсолютного чемпиона мира.