Усик посетил взвешивания перед боем Джошуа и Руиса: забавное фото

32 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) прилетел в Нью-Йорк.

Усик посетил взвешивания перед боем Энтони Джошуа и Энди Руиса в Нью-Йорке.

Читайте также: Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

На официальном взвешивании присутствовали все клиенты Matchroom Boxing – промоутерской компании Эдди Хирна.

Таким образом, скорее всего, Александр будет гостем на этом поединке. Ранее Хирн сообщал, что Усик будет претендентом на бой с Джошуа после Руиса.

Бой Джошуа – Руис пройдет в ночь с 1-го на 2 июня в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Ориентировочное начало встречи в 06:00 по Киеву.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Первое заседание СНБО: что обсудили и о чем договорились
31 мая
962
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Он любит свою страну, настоящий украинец, – игрок "Зенита" про Ракицкого
31 мая 18:47 Он любит свою страну, настоящий украинец, – игрок "Зенита" про Ракицкого
163
Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
31 мая 15:06 Как и когда украинские клубы стартуют в Лиге чемпионов и Лиге Европы: даты
166
Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
31 мая 00:05 Юлия Левченко стала второй на этапе Бриллиантовой лиги
134
Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
30 мая 22:11 Норвежец Эрлинг Холанд забил 9 голов в матче чемпионата мира по футболу U-20: видео
228
Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
30 мая 16:53 Удар Ястремской претендует на звание лучшего в мае: видео
131
Новости
Больше новостей
Залиште відгук