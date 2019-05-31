Усик посетил взвешивания перед боем Джошуа и Руиса: забавное фото

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик (16-0, 12 КО) прилетел в Нью-Йорк.

Усик посетил взвешивания перед боем Энтони Джошуа и Энди Руиса в Нью-Йорке.

Читайте также: Стало известно, когда Усик проведет следующий бой

На официальном взвешивании присутствовали все клиенты Matchroom Boxing – промоутерской компании Эдди Хирна.

Таким образом, скорее всего, Александр будет гостем на этом поединке. Ранее Хирн сообщал, что Усик будет претендентом на бой с Джошуа после Руиса.

Бой Джошуа – Руис пройдет в ночь с 1-го на 2 июня в Нью-Йорке на Madison Square Garden. Ориентировочное начало встречи в 06:00 по Киеву.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram