Усик прибыл в Чикаго на дебютный бой в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик прибыл в Чикаго. Именно здесь состоится его дебютный поединок в супертяжелом весе.

Усик в Чикаго будет биться против голландца Тайрона Спонга. Бой состоится 12 октября на Wintrust Arena. До этого украинец провел тренировочный лагерь в США.

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В последнем бою украинец тяжелым нокаутом в 8 раунде одержал победу над британцем Тони Белью (30-3, 20 КО) – поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе. Он состоялся еще 10 ноября 2018 года. После этого должен был быть бой против Карлоса Такама 25 мая, который должен был стать дебютным для Усика в супертяжелом весе. Однако незадолго до боя украинец травмировал руку, поэтому бой перенесли, а впоследствии Такам договорился с другим соперником.