Усик против Чисоры: промоутер заявил, что хочет организовать бой

Промоутер британца Дерека Чисоры Дэвид Хэй заявил, что хочет организовать бой своего земляка против Александра Усика. Свое заявление Хэй сделал после победы Чисоры в бою против Дэвида Прайса.

26 октября Чисора уже по итогам 4 раундов победил Прайса. Дерек завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO и бросил вызов Усику.

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Мне нравится бой с Усиком – он обязательный претендент по версии WBO. Если этот бой удастся сделать, он точно будет фантастическим,

– сказал Хэй Sky Sports.

Хэй убежден, что "Чисора дал бы жару Усику". Дэвид считает, что в бою с Усиком 35-летний Чисора сможет завоевать право получить шанс драться за титул WBO, если победит.

Как известно, Усик официальный претендент на титул WBO и должен встретиться с победителем поединка Энтони Джошуа – Энди Руис, который состоится 7 декабря.

Что известно о потенциальном бое Усик – Чисора?

Недавно Дерек Чисора заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком. Он утверждает, что согласится на бой, если будет такая возможность.

В то же время Чисора раскритиковал Усика. Британцу не понравился бой Усика против Чазза Уизерспуна. На днях Дерек также выразил убеждение, что украинец не выдержит тяжелые бои в супертяжелом весе. Хотя еще в апреле Чисора сказал, что Усик наведет ужас на супертяжей.

Промоутер Усика Эдди Хирн уверен, что бой Александра Усика с победителем поединка Дерек Чисора – Дэвид Прайс был бы популярным в Британии. По словам Хирна, все зависит от желания Усика.

К слову: Дам Усику возможность завоевать один из моих поясов, – Энди Руис

Кто такой Дерек Чисора?Чисора в свое время дрался с украинцем Виталием Кличко. Британец проиграл украинцу единогласным решением судей. На дуэли взглядов британец дал украинцу пощечину, в результате чего едва не возникла драка. Чисора перед поединком плюнул водой в лицо Владимира Кличко.



После поединка Дерек устроил драку с боксером Дэвидом Хэем (нынешним своим промоутером). Оба были на определенный срок дисквалифицированы. На данный момент британец провел 41 бой (32 победы, 9 поражений).