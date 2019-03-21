Усик провел очень необычную тренировку на водоеме: захватывающее видео

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) поделился в социальных сетях видео с ранней тренировки на каяке.

На рассвете Усик решил заняться греблей. Видео было опубликовано в общем аккаунте Александра Усика и Василия Ломаченко в Instagram.

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"Очень ранняя тренировка", – говорится в подписи к видео.

Во вторник, 19 марта, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала Александра Усика провести защиту своего пояса против россиянина Дениса Лебедева (32-2, 23 КО).

Правда, украинец вряд ли согласится на этот поединок, так как в последнее время активно набирает вес и готовится к переходу в супертяжелый вес.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

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