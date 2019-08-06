Усик провел совместный эфир со скандальным Шарием: Я тебя смотрю с 2014 года

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик провел совместный эфир с блогером-беглецом Анатолием Шарием.

Усик сейчас находится в американском Окснарде, провел эфир в Instagram с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием. Где в это время находился блогер-беглец – неизвестно. Он скрывается, и может быть в Литве.

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Видео общения Усика и Шария

Усик в видео признался, что смотрит видео Шария с 2014 или 2015 года. При этом посоветовал их смотреть другой украинский боксер Александр Гвоздик. Последний тоже не скрывает своих взглядов на украино-российскую войну, не считая Россию агрессором.

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Что касается самого видео, то Шарий, хотя и называет себя журналистом, так и не смог задать Усику ни одного четкого вопроса. Это было больше похоже на болтовню с примесями расизма, особенно когда спросил о следующем бое "с каким-то черненьким".

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