Усик слишком мал для супертяжелого веса, – экс-чемпион WBC

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Амир Хан
Амир Хан / parhlo.com

Бывший чемпион мира по версии WBC в среднем весе британец Амир Хан внес украинцев Василия Ломаченко и Александра Усика в свой список лучших боксеров мира. Также Хан оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

Амир Хан назвал Усика одним из своих любимых боксеров.

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"В свой список лучших боксеров мира я бы внес Усика (думаю, что он отличный боксер, один из моих любимых), Ломаченко, Теренса Кроуфорда. Мало слышал о парнях из более легких весовых категорий. Сауль Альварес также должен быть здесь, он постоянно поражает своими выступлениями. Не знаю, заслуживает ли Геннадий Головкин места в топ-5, хоть он и хороший боксер", – заявил Хан.

Усик в супертяжелом весе? Думаю, что в поединке против кого-то большого и тяжелого он будет слишком мал. Думаю, он должен оставаться в тяжелом весе, но, может там не так много денег. Возможно, он хочет сменить дивизион, потому что в супертяжах больше денег? В конце концов мы все зарабатываем деньги и бьемся за чеки. Он верит в то, что если поднимется в весе и будет драться с такими именами, как Джошуа или Уайлдер, то эти деньги будут большими. Мне кажется, он немножко мал в весе и размерах. Я знаю, что у него есть навыки, сила, но как он будет держаться перед большим парнем?
– резюмировал британец.

"Думаю, он спарринговал с Владимиром Кличко, они же оба из Украины, и понял, как это, боксировать с супертяжем. Как бы там ни было, это большой шаг – из тяжелого в супертяжелый дивизион. Посмотрим", – добавил экс-чемпион мира.

 

 

Свой последний бой Усик провел 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр сейчас планирует подняться до супертяжелого веса.

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Теги: Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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