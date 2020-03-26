Усик снова сделал заявление о коронавирусе: Не заходите и не получайте информацию

Александр Усик в очередной раз поделился мнением о коронавирусе. Украинский боксер призвал украинцев не впадать в панику и рекомендовал воздержаться от поиска информации про коронавирус.

Усик стал гостем эфира телеканала NewsOne, в котором прокомментировал перенос Олимпиады-2020 в Токио.

По его словам, для некоторых спортсменов Игры в Токио были последним шансом.

Смотрите также Усик запустил новый челендж во время карантина: видео

"Если это целесообразно, то да, ее надо переносить. Но лично мое мнение – слишком много паники вокруг этого всего", – рассказал Усик.

По словам 33-летнего боксера, паника порождает панику.

Вот сейчас был гость (в эфире телеканала, – Спорт24), он прорекламировал свой канал – заходите, получайте информацию. Так вот, не заходите и не получайте информацию. Выезжайте в лес и дышите свежим воздухом. Вирус боится кислорода в крови, он боится воды, протирайте комнату влажной тряпкой, проветривайте. Дышите и радуйтесь,

– заявил Усик.

Усик сказал, что не понимает, почему про коронавирус так много говорят.

"Мы голову забиваем лишним. Я не исключаю, что это есть, но зачем об этом так часто говорить? Почему мы молчим о СПИДе, туберкулезе, авариях, почему мы об этом не говорим?", – добавил боксер.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 26 марта подтверждено 164 положительных тестов на Covid-19. Среди инфицированных – пять жертв и только один человек выздоровел.

Усик и заявления о коронавирусе

Александр призвал всех и в дальнейшем ходить в храмы. Хотя власть просит воздержаться от мест массового скопления людей, в том числе и церквей.



Кроме того, боксер посоветовал пить воду из под крана, ведь там есть хлорка, которая "убивает" вирус.



Из-за пандемии коронавируса боксера изолировали в тренировочном лагере. Однако спортсмен заявил, что будет ходить в церковь каждое воскресенье.



Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко раскритиковал позицию Усика. Также боксеру "досталось" от теннисиста Сергея Стаховского.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.