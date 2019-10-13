Усик спел гимн с украинцами после боя в Чикаго: видео

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Александр Усик
Александр Усик / twitter.com/DAZN_USA

После боя в Чикаго команда Александра Усика собралась в ресторане отпраздновать победу. В ночь с 12 на 13 октября Александр победил Чазза Уизерспуна.

После поединка Александр Усик с командой встретились с украинцами, которые пришли на поединок против Чазза Уизерспуна.

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Все вместе спели гимн Украины. Добавим, что Александр боксировал против Уизерспуна в патриотических шортах с надписями "Украина" и "Симферополь".

Видео из ресторана

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandr Usyk after the fight night

Допис, поширений LomUs️ (@lomus_official)

Как известно, в бою между Александром Усиком и Чаззом Уизерспуном в субботу, 12 октября, была зафиксирована досрочная победа украинца. После седьмого раунда Уизерспун отказался продолжать бой.

За семь раундов Уизерспун нанес лишь 21 точный удар. Зато Усик его полностью перевесил как и в количестве ударов, так и по точности. Украинец нанес 347 ударов, 139 из которых (40%) были точными.

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После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хэвивейтом есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Александр Усик Усик – Уизерспун
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