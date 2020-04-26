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Усик стал тренером и обучает дочь боксу: милое видео

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Усик стал тренером и обучает дочь боксу
Усик стал тренером и обучает дочь боксу / instagram.com/usykaa

Непобедимый украинский боксер Александр Усик проводит карантин в семейном кругу. 33-летний спортсмен старается проводить время с пользой для себя и близких.

В своем инстаграме Усик опубликовал видео, как учит боксу свою дочь Елизавету, сообщает 24 канал.

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Боксер учит девочку, как обороняться и атаковать. Усик продемонстрировал несколько элементов бокса, которые Елизавета ловко повторила.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

Следующий бой Усика должен был состояться 23 мая. В Лондоне боксер должен был встретиться с Дереком Чисорой. Но из-за пандемии коронавируса поединок перенесен.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
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