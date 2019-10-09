Нереализованный баскетболист: кто такой Чазз Уизерспун – новый соперник Усика

Александру Усику за короткий промежуток времени приходится готовиться к трем разным соперникам. Сначала у украинца сорвался бой с Карлосом Такамом и Александр получил в соперники Тайрона Спонга. Казалось, что этому поединку ничего не угрожает, однако нидерландец провалил допинг-тест. За четыре дня до дебюта в супертяжах Усик получил третьего соперника. Бог любит троицу?

Чазз Уизерспун. Краткая биография

Родился 16 сентября 1981 года в Филадельфии (США).

Рост 193 сантиметра.

Рабочая рука – правая.

Количество боев – 38. 35 побед (29 нокаутом), 3 поражения.

Прозвище – "Джентльмен".

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Любительская карьера

Уизерспун начал любительскую карьеру на втором курсе колледжа, и только два года дрался на любительском уровне. Сначала он планировал играть в профессиональный баскетбол. Однако после того, как он не смог получить контракт с командой НБА, переключился на бокс.

В 2004 году он финишировал на чемпионате США в супертяжелом весе (до 91 кг) на втором месте, но не смог претендовать на Олимпиаду, потому что проиграл Девину Варгасу. Все же на Олимпиаду Чазз поехал, но запасным боксером.

Уизерспун выиграл чемпионат штата Пенсильвания, "Золотые перчатки". Его любительский рекорд составляет 32 игры, 26 побед и 6 поражений.

Карьера профессионала

Чазз по прозвищу "Джентльмен" стал профессионалом в 2004 году и был непобедимым в первых 23 профессиональных боях, 15 из них выиграл нокаутом.

На профессиональном ринге Чазз провел только три поединка с топ-боксерами и все проиграл. В частности, американец дрался с Крисом Арреолой, Тони Томпсоном и Сетом Митчеллом. Первые двое украинским болельщикам известны, поскольку сражались против братьев Кличко.

Бой с Арреолой

В июне 2008 года состоялся бой двоих на то время непобежденных боксеров. В конце 3-го раунда Арреола, который в свое время проиграл Виталию Кличко, выбросил несколько хуков в голову Чазза. Затем он пробил правый боковой в челюсть. Уизерспун упал одновременно с гонгом.

Чазз поднялся на счет "7" и судья предложил ему отойти от канатов, чтобы убедиться в его дееспособности. В этот момент тренер Уизерспуна оказался на ринге.

Команда Арреолы и он сам обратили внимание рефери на этот факт, ведь рефери стоял к углу Чазза спиной. В этот момент гонг раздался 2-й раз. Через несколько секунд рефери дисквалифицировал Уизерспуна.

Видео боя Уизерспун – Арреола

После первого поражения Уизерспун нокаутировал в 8-м раунде Адама Ричардса и победил еще в двух рейтинговых боях. В конце 2009 года его ожидало очередное испытание в лице Тони Томпсона, который был дважды бит Владимиром Кличко. Легендарному американцу Чазз проиграл нокаутом в 9 раунде.

После двух поражений Чазз победил Ливина Кастильо, Алексиса Меджаса, Ти Кобба и Дэвида Салцеберри.

Бой с Митчеллом

В апреле 2012 года Уизерспун встретился с третьим серьезным соперником – непобежденным земляком Сетом Митчеллом. Бой был за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO NABO.

Бой начался активно. Со второй половины первого раунда Уизерспун начал сильно атаковать Митчелла, и выглядел увереннее. Во втором раунде Митчелл начал больше атаковать, и взял раунд.

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В начале 3-го раунда в ближнем бою Уизерспун пропустил левый хук и упал. Он поднялся на счет "6". Митчелл бросился добивать соперника.

Весь раунд Митчелл бил Уизерспуна. За 30 секунд до окончания раунда рефери зачислил Уизерспуну стоячий нокдаун. Глядя в глаза Уизерспуну, рефери решил прекратить поединок. Митчелл победил техническим нокаутом и завоевал свой первый титул.

Этот поединок был одним из главных событий года и транслировался по HBO.

Видео боя Митчелл – Уизерспун

Прогноз

Хорошо это, или плохо, что у Усика часто меняются соперники – покажет только бой. Для зрителей не так важно, кто соперник Александра. Важно то, что украинец наконец дебютирует в супертяжелом весе. Очевидно, что первым соперником Александра не мог быть топ-боксер. К условному Джошуа, Фьюри или Уайлдеру придется пройти через несколько посредственных поединков.

Положительным моментом является то, что Уизерспун опытный боксер, который пропитан поединками в хэвивейте. Кроме того, Чазз габаритный боксер. Он даст ответ на вопрос, как Усик выглядит против больших оппонентов.

Александр победит благодаря нескольким аспектам: скорость, техника, молодость и голод. Усик загрустил по боксу и Уизерспуну будет крайне трудно противостоять заряженному на бой украинцу. Зрители могут спокойно ожидать зрелищный бой, который закончится нокаутом в пользу Усика.