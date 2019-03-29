Усик заставил Беленюка толкать свой Lexus: видео

Украинский боксер Александр Усик и борец греко-римского стиля Жан Беленюк записали смешное видео.

Жан Беленюк решил толкать джип Александра, а боксер удобно сидел за рулем.

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"Хорошо, когда машина мощная. Едет хорошо и быстро. Это лучшее, что может быть в машине", – сказал Усик.

Беленюк же разместил видео в Facebook и подписал: "Что не сделаешь чтобы Саша был доволен своей машиной. Парень давно мечтал о гибриде".

Жан Беленюк не первый раз снимает курьезные видео. Ранее он вместе с украинским гимнастом Олегом Верняевым наглядно продемонстрировал ситуацию в чемпионате Украины по футболу.

Также Беленюк смешно поздравил украинок с Международным женским днем. Жан вместе с известным украинским певцом Павлом Зибровым спели песню.

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