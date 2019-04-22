Усик жестко подвел итоги второго тура президентских выборов: видео

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Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Чемпион мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал результаты второго тура президентских выборов в Украине.

Боксер остался доволен итогами голосования, согласно которым Владимир Зеленский станет новым президентом страны.

А Вы видели, как Усик в изнурительных тренировках готовится к дебюту в супертяжах?

У нас новый президент. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, будут перевоплощаться в другое лицо. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить,
– прокомментировал боксер.

Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".


Результаты Национального экзит-пола президентских выборов

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Теги: Выборы Президента 2019 Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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