Усик жестко подвел итоги второго тура президентских выборов: видео
Чемпион мира WBC, WBO и IBF в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) прокомментировал результаты второго тура президентских выборов в Украине.
Боксер остался доволен итогами голосования, согласно которым Владимир Зеленский станет новым президентом страны.
А Вы видели, как Усик в изнурительных тренировках готовится к дебюту в супертяжах?
У нас новый президент. Знаете, что очень интересно? Посмотреть на тех оборотней, которые сейчас будут переворачиваться, будут перевоплощаться в другое лицо. На самом деле их нужно простить. Простить и посадить,
– прокомментировал боксер.
Следующий поединок с участием Усика состоится 25 мая в американском городе Оксон Хилл в штате Мэриленд на арене MGM National Harbor. Его соперником будет Карлос Такам, а поединок в Украине покажет телеканал "Интер".
Результаты Национального экзит-пола президентских выборов
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