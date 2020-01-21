Усик значительно улучшил свои позиции в обновленных рейтингах боксерских организаций

Украинский боксер Александр Усик провел всего один бой в тяжелом весе. Однако это не помешало ему занять лидирующие позиции в обновленных рейтингах боксерских организаций.

Усик остался на первом месте в рейтинге WBO и является официальным претендентом на пояс чемпиона в тяжелом весе, которым владеет Энтони Джошуа. Но стоит отметить. что первое место в этом рейтинге Усик получил, ведь был чемпионом в крузервейте этой боксерской организации.

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В рейтинге WBC Александр занимает второе место после Тайсона Фьюри. Чемпионский титул в этой версии удерживает американец Деонтей Уайлдер, а временным чемпионом является Диллиан Уайт.

В рейтинге WBA Усик также идет на втором месте, после Тревора Брайана. Здесь чемпионским поясом тоже владеет Энтони Джошуа. А титул регулярного чемпиона удерживает Мануэль Чарр.

По версии IBF Усик занимает лишь шестое место.