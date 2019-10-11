Усика ждет бой на миллион долларов: 95% на досрочную победу украинца

В воскресенье, 13 октября, рано утром по киевскому времени состоится один из самых ожидаемых боксерских поединков этого года. При этом интерес болельщиков во всем мире будет прикован лишь к одному боксеру – Александру Усику. Украинец уже собрал все титулы в тяжелом весе, и теперь собрался покорять супертяжелую весовую категорию.

И несмотря на то, что дебют состоится против малоизвестного Чазза Уизерспуна, ажиотаж вокруг поединка все равно большой. Усика не зря считают феноменом и очень хотят увидеть его в хевивейте.

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Рассказывая о своей подготовке, Александр заявил, что проблем с переходом в супертяжелый вес у него нет. Он отметил, что в тренировочном процессе практически ничего не изменилось, разве что тяжелой работы стало больше. А также начались спарринги с новыми боксерами.

Одна из особенностей хевивейта в том, что там все может решить один мощный удар. Пока не ясно, как их будет держать Александр, но, учитывая его подвижность, попасть в него будет непросто. Что же касается ударов самого Усика, иногда звучала мысль, что ему не хватает мощности, впрочем, однажды Ломаченко отметил, что Александр просто бережет руки.

Таким образом, ближайший бой с Уизерспуном, скорее всего, лишь небольшая проверка для Усика. В его победе никто не сомневается. Favorit Sport дает 95% (коэффициент 1,08) на то, что Александр завершит бой досрочно. Если же Чазз окажется более стойким и выстоит все 12 раундов, то и тут шансы на стороне украинца – 84% (коэффициент 6,0).

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Все еще неизвестно, сколько заработает Усик за этот бой. Когда речь шла о встрече с Карлосом Такамом (поединок отменили из-за травмы Александра), звучала сумма в 1,2 миллиона долларов. Наверное, примерно столько получит украинец за выход в ринг в этот раз.