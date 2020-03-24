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Усику предлагали деньги за проигрыш в финале чемпионата мира

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Александр Усик получал предложение за деньги проиграть боксерский бой. Украинец рассказал, что это произошло на чемпионате мира в 2011 году в финале против Теймура Мамедова из Азербайджана.

Александр в эфире телеканала "2+2" рассказал, что отказался от денег, информирует Tribuna.com.

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"Ко мне пришли предлагать лаве. Я сказал такие слова: "У меня есть дочь Елизавета. Она вырастет, и будет у нее семья, у нее родятся дети, внуки мои.

И внук будет ходить в школу, а ему кто-то скажет: "Твой дед продажный, на лаве повелся и продался, а мы так хотели, чтобы он нам золото привез".

Это неприемлемо, извините ребята, я очень долго к этому шел. И деньги не в приоритете для меня", – сказал Усик.

Усик победил Мамедова по очкам (25:15).

Усик – Мамедов: видео финального боя

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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