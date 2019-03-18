Уверенная игра Леня не помогла "Атланте" победить "Орландо": видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / Getty Images

Украинский центровой Алексей Лень не помог "Атланте" победить в матче против "Орландо". 13 набранных украинцем очков не хватило для этого.

Лень начал игру на скамейке запасных. И вообще провел в матче чуть более 24 минут. За это время он реализовал пять из восьми бросков (один из трех – из-за дуги, и два точных штрафных). Также на его счету одна передача и три подбора. А его РЕ составила +2.

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"Атланта" же проиграла на выезде "Орландо". Ключевым в матче стала вторая четверть, в начале которой хозяевам удался рывок +8. Хотя в четвертой четверти "Атланта" и была близка к тому, чтобы выиграть этот матч. Но подобраться ближе, чем на расстояние в пять очков к соперникам, им так и не удалось.

 

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Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол Алексей Лень
Источник: 24 Канал
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