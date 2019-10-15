Увидел 11 львов, которые бились до конца, – Шевченко о сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Португалией в рамках отбора Евро-2020. Украинцы одержали тяжелую победу со счетом 2:1.

Шевченко заявил, что сумел вывести сборную Украины на Евро-2020, что обещал ранее.

Как это было: Украина – Португалия видеообзор матча

Честно скажу, трудно говорить, потому что столько эмоций было отдано в этом матче. Благодарен Киеву и всей Украине за такую поддержку. Думаю, что команда выстояла последние 15 минут только благодаря такой поддержке наших трибун. Ребята все знают, насколько сейчас болеют за футбол, за сборную. Думаю, это дополнительный стимул для каждого из них,

– сказал Шевченко.

Наставник "сине-желтых" поблагодарил журналистов и команду, которая сражалась до конца.

Хочу поблагодарить команду. Я сегодня увидел 11 львов, которые бились до конца. Благодарен им, потому что было нелегко. Три года назад мы пришли и поменяли кардинально все. Им понравилась идея, они влюбились в нее. Мы продолжаем это делать,

– резюмировал тренер.

Шевченко отказался комментировать момент с пенальти во втором тайме. Как известно, Энтони Тейлор назначил сомнительный одиннадцатиметровый из-за руки Тараса Степаненко.

Ключевой момент – первый тайм. Мы немного изменили нашу тактику. Думаю, вы заметили, что мы сделали. Думаю, это и принесло свои плоды. Думаю, португальцы немного не ожидали. Мы знали, где будут свободные зоны, поэтому поставили Марлоса чуть впереди. Для Ярмоленко и Яремчука сразу же открылись зоны, поэтому два гола пришли.

Была очень уверенная игра в обороне в первом тайме. Очень хорошо перемещалась средняя линия, мы играли компактно. Практически ничего не давали сделать, кроме стандартов. Во втором тайме мы знали, что играем против сильной команды. Португальцы прибавили очень сильно,

– отметил Шевченко.

Смотрите также: Украина – Португалия: как украинские игроки праздновали победу – видео и фото из раздевалки

Сборная Украины выиграла шесть матчей в группе B и один сыграла вничью. В активе "сине-желтых" 19 очков, что позволило команде выиграть группу. Сборная Украины по футболу в третий раз в своей истории сыграет на групповом этапе чемпионата Европы.