В 37 лет неожиданно погиб футболист сборной Гондураса

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Умер Уолтер Мартинес
Умер Уолтер Мартинес / Фото из открытых источников

Уолтер Мартинес, полузащитник сборной Гондураса погиб 13 августа в возрасте 37 лет. Вероятной причиной смерти называют сердечный приступ.

Об этом сообщает официальный Twitter чемпионата мира по футболу.

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Игрок, который помог сборной своей страны на чемпионате мира в 2010 году (второй раз в истории Гондураса), умер утром в квартире своего друга Хосе Фернандеса.

Друзья всю ночь провели в ночном клубе. Через несколько часов после возвращения в дом Хосе, он нашел Уолтера на полу спальни. Мужчина пытался привести товарища в сознание, вызвал скорую, которая приехала через несколько минут, но спасти Мартинеса не получилось.

За свою карьеру полузащитник провел 49 матчей в составе сборной Гондураса, в которых забил 12 голов.

 

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Теги: Спорт Футбол Гондурас
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