В Альвареса недовольны, что проведут защиту титула против украинского боксера Деревянченко

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Сауль Альварес
Сауль Альварес / cdn.vox-cdn.com

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес недоволен решением IBF обязать мексиканца Сауля Альвареса, который также владеет поясами WBC и WBA (Super), провести защиту пояса против украинца Сергея Деревянченко.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая (25-4, 13 КО). После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. В WBC Деревянченко поднялся на четвертое место.

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В среду, 15 мая, стало известно, что IBF обязала Сауля Альвареса провести защиту пояса от обязательного претендента – Сергея Деревянченко.

Знаете, что удивило? Причем удивило неприятно... То, что в этот раз мы не получили приветственное письмо от IBF, как это принято. Были письма от Маурисио Сулеймана и WBC. Были письма от Джильберто Мендосы и WBA. А от IBF не было ничего...

Решение IBF... Послушайте, мы только что победили Дэнни Джейкобса, а нам говорят драться с парнем, которого победил Джейкобс... Примерно на следующей неделе у нас состоится встреча с Альваресом. Тогда и решим, что делать дальше. Я не знаю, что скажет Сауль,
–  сказал Эрик Гомес.

Что касается слов промоутера Альвареса о Джейкобсе, то украинский боксер проиграл американцу 27-го октября 2018 года за титул IBF. 4 мая Альварес единогласным решением судей победил американца Джейкобса и забрал пояс.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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