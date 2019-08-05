В аннексированном Крыму из-за шторма погибли чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Две российские спортсменки, которые занимались кикбоксингом, погибли в аннексированном Россией Крыму при купании в шторм. Несчастный случай произошел в воскресенье, 4-го августа, в оккупированном Севастополе.

Об этом заявил заместитель начальника так называемого управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимир Беспалый, сообщает "Интерфакс-Россия".

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Несмотря на предупреждение о штормовой погоде, при купании утонули две девочки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна – действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая – вице-чемпионка,

– сказал Беспалый на совещании так называемого городского правительства в понедельник.

По его словам, несчастный случай произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий, при которых катера не могут выйти в море.

По предварительным данным, одна девушка прыгнула с пирса в штормовое море – в волну. Вероятно, ее ударило о пирс, вторая девушка бросилась ее спасать,

– уточнил Беспалый.

Так называемый временный и.о. губернатора Михаил Развожаев попросил правоохранительные органы оценить действия руководства яхт-клуба.

Заместитель начальника так называемого управления пояснил, что для купания это место не предназначено, спасателей у клуба нет, о происшествии сообщила охрана.

Тела спорстменок уже опознаны

В Севастополе тело чемпионки мира по кикбоксингу Фатимы Джакубокойовой и вице-чемпионки мира Елены Гисмеевой были извлечены из воды и опознаны, сообщил "Интерфаксу-Россия" президент Федерации кикбоксинга России Вадим Украинцев.



Элина Гисмеева. Фото: из открытых источников

Он рассказал, что девушек достали из воды. Родители погибших уже вылетели на место происшествия.

Джакубова и Гисмеева перед отправлением в аэропорт решили прогуляться по набережной. В последний раз их видели за полчаса до трагедии.

Спортсменки сильного уровня. Джагубова уже семь лет в сборной России, у нее остался сын. Гисмеева - заслуженный мастер спорта, ее отец (Алмаз Гисмеев) - знаменитый боец ​​своего времени. Она единственная его дочь,

- сказал Украинцев.

По его словам, федерация окажет помощь семьям погибших. Как рассказал Украинцев, в субботу в Севастополе завершились сборы команды. В воскресенье вечером должна была вылететь группа спортсменок, которая осталась.