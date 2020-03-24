В Бразилии стадион превратят в больницу для борьбы с коронавирусом

В некоторых странах медицинские учреждения не справляются с количеством инфицированных коронавирусом. Поэтому приходится прибегать к экстренным мерам.

В бразильском городе Сан-Паулу решили превратить стадион "Пакаэмбу" в открытый медицинский центр для лечения случаев вспышки коронавируса, пишет ABC 14 News.

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Сам стадион выбрали не случайно – он расположен рядом с многими больницами в крупнейшем мегаполисе Бразилии.

На стадионе будет установлено 200 больничных коек. Работы по переоборудованию спортивного сооружения в медицинское учреждение продлятся 10 дней.

В Бразилии по состоянию на 24 марта зафиксировано 1960 случаев заболевания Covid-19.

34 человека умерло вследствие заражения коронавирусом.

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