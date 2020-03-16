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В Европе только в 6 странах не остановили футбол: среди них и Украина

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Из-за пандемии коронавируса большинство европейских и мировых футбольных чемпионатов остановили свою деятельность, однако в 6 странах Европы матчи длятся.

На этих выходных проходили игры в Украине, Беларуси, России, Турции, Венгрии и Сербии. Это последние европейские чемпионаты, которые еще официально не остановлены.

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Ожидается, что решение о приостановлении УПЛ будет принято во вторник, 17 марта.

В этот день УПЛ проведет консультации с УЕФА по вопросу возможного прекращения чемпионата из-за коронавируса.

Ведущий ютуб-канала "ТаТоТаке" Сергей Болотников заявил, что 16 и 17 марта Украинская Премьер-лига проведет консультации с клубами по дальнейшему проведению турнира.

Из-за коронавируса в Украине действует карантин: что известно

  • По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.
  • 11 марта Кабмин объявил, что с 12 марта вводится карантин на общенациональном уровне. Будет действовать он до 3 апреля.
  • Во всех учебных заведениях отменили занятия.
  • Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
  • Запрет не касается мер государственной необходимости.
  • С 16 марта Украина запретила въезд для иностранцев. Запрет не касается тех иностранных граждан, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине.
  • С 17 марта Украина прекращает пассажирское авиасообщение. Остановлено железнодорожное сообщение с Польшей, а также Россией и Беларусью.
  • Консульские заграничные учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и департамент консульской службы МИД временно прекратили ведение приема граждан и выдачу виз.

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Что нужно знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Футбол
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