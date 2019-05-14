В Формуле-1 появился новый европейский этап

59 Читати новину українською
В Формуле-1 появился новый европейский этап

Уже со следующего сезона в Формуле-1 будет новый европейский этап. Руководство гонки договорилось с трассой Зандворт в Нидерландах о возвращении туда Формулы-1.

Соглашение между Формулой-1 и трассой Зандворт рассчитано на три сезона. Первый этап состоится уже в 2020 году. Ожидается, что Гран-при Голландии станет первым европейским этапом в следующем чемпионате. Его титульным спонсором стала компания Heineken.

Читайте также: Российский миллиардер планирует приобрести команду Формулы-1

Причиной для возвращения Формулы-1 в Нидерланды стали успехи голландского гонщика Макса Ферстаппена, выступающего за Red Bull.

Однако по новому этапу есть ряд вопросов. В первую очередь о том, останется ли гран-при Испании в следующем сезоне. В частности, контракт на проведение Гран-при Испании завершился вместе с гонкой в ​​Барселоне, которая состоялась 13 мая. Представители этого этапа по-прежнему надеются договориться с Liberty Media о продолжении сотрудничества. При этом они легко согласились отказаться от роли первого европейского Гран-при сезона. Но не известно, согласятся ли в руководстве Формулы-1 увеличить количество этапов. Ведь с 2020 года появится еще и этап во Вьетнаме.

Также беспокойство вызывает то, что новый этап в Нидерландах перетянет к себе часть фанатов, которые посещали другие европейские этапы. Поэтому у них упадет количество зрителей на трибунах.

На эти вопросы пока у Формулы-1 нет ответов.

Читайте также: Стало известно, когда выйдет документальный фильм о Михаэле Шумахере

Зандворт принимал гонки чемпионата мира с небольшими перерывами с 1952 по 1985 год. Обычно они проходили в мае-июне, иногда даже открывая сезон, как в 1962 году. В последние годы организаторы чемпионата ставили гонку на август.

blog_ava
День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят
сегодня
1951
Теги: Новости Спорта Спорт Нидерланды Формула-1
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не Киевом единым: В Мадриде серьезно выросли цены на жилье перед финалом Лиги чемпионов
сегодня 14:00 Не Киевом единым: В Мадриде серьезно выросли цены на жилье перед финалом Лиги чемпионов
24
ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
18 апреля 16:30 ФК "Ингулец" – как за шесть лет дойти от любителей до финалиста Кубка Украины
Ігор Саджениця 467
Самый строгий английский арбитр безумно праздновал победу своей команды на стадионе: видео
сегодня 12:50 Самый строгий английский арбитр безумно праздновал победу своей команды на стадионе: видео
78
Словацкий хоккеист со злости разбил клюшку о ворота из-за поражения канадцам: видео
сегодня 11:51 Словацкий хоккеист со злости разбил клюшку о ворота из-за поражения канадцам: видео
72
Фаны "Карпат" попросили Дыминского и Коломойского передать им клуб и получили ответ
13 мая 20:56 Фаны "Карпат" попросили Дыминского и Коломойского передать им клуб и получили ответ
271
Новости
Больше новостей
Залиште відгук