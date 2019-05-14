В Формуле-1 появился новый европейский этап

Уже со следующего сезона в Формуле-1 будет новый европейский этап. Руководство гонки договорилось с трассой Зандворт в Нидерландах о возвращении туда Формулы-1.

Соглашение между Формулой-1 и трассой Зандворт рассчитано на три сезона. Первый этап состоится уже в 2020 году. Ожидается, что Гран-при Голландии станет первым европейским этапом в следующем чемпионате. Его титульным спонсором стала компания Heineken.

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Причиной для возвращения Формулы-1 в Нидерланды стали успехи голландского гонщика Макса Ферстаппена, выступающего за Red Bull.

Однако по новому этапу есть ряд вопросов. В первую очередь о том, останется ли гран-при Испании в следующем сезоне. В частности, контракт на проведение Гран-при Испании завершился вместе с гонкой в ​​Барселоне, которая состоялась 13 мая. Представители этого этапа по-прежнему надеются договориться с Liberty Media о продолжении сотрудничества. При этом они легко согласились отказаться от роли первого европейского Гран-при сезона. Но не известно, согласятся ли в руководстве Формулы-1 увеличить количество этапов. Ведь с 2020 года появится еще и этап во Вьетнаме.

Также беспокойство вызывает то, что новый этап в Нидерландах перетянет к себе часть фанатов, которые посещали другие европейские этапы. Поэтому у них упадет количество зрителей на трибунах.

На эти вопросы пока у Формулы-1 нет ответов.

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Зандворт принимал гонки чемпионата мира с небольшими перерывами с 1952 по 1985 год. Обычно они проходили в мае-июне, иногда даже открывая сезон, как в 1962 году. В последние годы организаторы чемпионата ставили гонку на август.