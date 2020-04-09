В футболе изменили правила трактовки игры рукой и офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила мирового футбола, касающиеся игры рукой и определения офсайда. Теперь арбитрам станет легче отличить, где была игра рукой, а где плечом.

Соответствующий документ IFAB опубликован на сайте организации, где внесены все поправки к новым правилам в футболе.

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️ Complete list plus explanations of all changes to the Laws of the Game 2020/21 is now available for download in English, French, German, and Spanish:



️https://t.co/pDes9z493k pic.twitter.com/KBqfkhRwDe — The IFAB (@TheIFAB) April 8, 2020

Если мяч попал в руку не ниже подмышки, то в таких эпизодах трактуется как "игра плечом". Согласно изменениям, случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.



Трактовка игры рукой из официального документа / Скриншот 24 канала

IFAB внесла коррективы в правила определения офсайда

Футболист атакующей команды уже не будет находится в положении "вне игры", если игрок защищающейся команды намеренно сыграл рукой и мяч от его руки попал в ноги соперника, находящегося за линией последнего защитника.

Кроме того, IFAB внес коррективы в работу видеоассистентов рефери (VAR). Они продолжат сообщать главному судье о своих решениях и давать советы, но окончательный вердикт будет выносить главный арбитр в поле.

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