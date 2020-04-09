24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

В футболе изменили правила трактовки игры рукой и офсайда

- Читати новину українською
Изменения в правилах мирового футбола / uefa

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес изменения в правила мирового футбола, касающиеся игры рукой и определения офсайда. Теперь арбитрам станет легче отличить, где была игра рукой, а где плечом.

Соответствующий документ IFAB опубликован на сайте организации, где внесены все поправки к новым правилам в футболе.

Читайте также УЕФА готова признать чемпионами лидеров европейских лиг

Если мяч попал в руку не ниже подмышки, то в таких эпизодах трактуется как "игра плечом". Согласно изменениям, случайное попадание мяча в руку атакующего игрока будет считаться нарушением только в том случае, если это происходит непосредственно перед голом или голевым моментом.


Трактовка игры рукой из официального документа / Скриншот 24 канала 

IFAB внесла коррективы в правила определения офсайда

Футболист атакующей команды уже не будет находится в положении "вне игры", если игрок защищающейся команды намеренно сыграл рукой и мяч от его руки попал в ноги соперника, находящегося за линией последнего защитника.

Кроме того, IFAB внес коррективы в работу видеоассистентов рефери (VAR). Они продолжат сообщать главному судье о своих решениях и давать советы, но окончательный вердикт будет выносить главный арбитр в поле.

Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.

Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
8 апреля 11:35 Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией
Софія Кулай
5 апреля 18:31 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема
8 апреля 10:34 Как и где можно заниматься спортом во время карантина
Ігор Саджениця
6 апреля 20:38 Усик шокировал сеть пушечной работой рук на тренировке: видео
Юрій Семенюк
6 апреля 17:10 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
Ігор Саджениця

Новости
Больше новостей