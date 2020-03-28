В футбольном клубе "Валенсия" массово заболели коронавирусом, 25 инфицированных лиц

В испанском клубе "Валенсия" обнаружили масштабное заражение коронавирусом. 25 человек заболели, из них десять игроков основного состава команды и 15 работников клуба.

Про це повідомляє відоме іспанське видання Marca. Як дізналося Радіо MARCA, загальна кількість заражених на коронавірус у команді становить 25 інфікованих осіб.

Читайте також Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список

Вже п’ятнадцять днів відтоді, коли гравці та працівники іспанської "Валенсії" пройшли тести на коронавірус. Клуб постійно підтримує зв'язок із футболістами, які безсимптомно дотримуються карантину в домашніх умовах.

При цьому офіційно озвучили лише трьох гравці "кажанів" з підтвердженим діагнозом: Ельякім Мангаля, Хосе Гайя і Есекіель Гарай.

Клуб вважає. що краще підтримувати анонімність заражених гравців та працівників, щоб захистити їх конфіденційність.

Станом на сьогодні, 28 березня, у світі захворіло на коронавірус понад 602 тисячі осіб. Померло вже понад 28 тисяч осіб. В Іспанії захворіло на коронавірус вже понад 67 тисяч осіб, із них померло понад п'ять тисяч.

Що таке коронавірус Covid-2019?

Так називають спалах коронавірусної хвороби, яка розпочалась у Китаї у 2019 році. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.

У 2020 році у Європі, зокрема в Італії почала швидко зростати кількість інфікованих коронавірусом. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу, однак називає її контрольованою.



Міфи про коронавірус / Інфографіка 24 канал

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram