В Германии футболист нокаутировал судью во время матча за красную карточку: видео

В Германии футболист любительской команды показал почти профессиональные боксерские навыки по отношению к судье.

Согласно информации Deutsche Welle, в одном из матчей любительского уровня игрок, которому была предъявлена красная карточка, подошел к судье и одним ударом отправил его на газон.

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Из-за этого инцидента игра была прервана на 85-й минуте. После полученного удара арбитру нужна была срочная госпитализация. В больницу его доставили на вертолете. Матч так и не доиграли.

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Отмечается, что позже за свои действия футболист получил жесткое наказание в виде дисквалификации на три года.