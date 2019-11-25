В Германии футболист нокаутировал судью во время матча за красную карточку: видео
В Германии футболист любительской команды показал почти профессиональные боксерские навыки по отношению к судье.
Согласно информации Deutsche Welle, в одном из матчей любительского уровня игрок, которому была предъявлена красная карточка, подошел к судье и одним ударом отправил его на газон.
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Из-за этого инцидента игра была прервана на 85-й минуте. После полученного удара арбитру нужна была срочная госпитализация. В больницу его доставили на вертолете. Матч так и не доиграли.
Футболист отправил судью в нокаут: смотрите видео
Отмечается, что позже за свои действия футболист получил жесткое наказание в виде дисквалификации на три года.
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