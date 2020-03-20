В Германии футбольные матчи возобновятся только в 2021 году

Из-за пандемии коронавируса в Германии проведение футбольных матчей может возобновиться только в 2021 году.Из-за коронавируса все немецкие лиги приостановлены до 2-го апреля.

Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит уверен, что проведение футбольных матчей возможно только в следующем году, информирует "Интерфакс-Украина".

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"Я твердо уверен в том, что их проведение станет возможным только в следующем году", – заявил Шмидт-Шанасит в эфире NDR.

Он считает нереальным, что этот сезон удастся доиграть до конца. "Мы видим, какая ситуация в Европе, и что нас ждет", – сказал вирусолог.

По словам Шмидта-Шанасита, проведение игр без зрителей в мае также маловероятно.

Он считает, что в таком случае фанаты соберутся в других местах для просмотра игры. Это может усугубить ситуацию с распространением нового коронавируса COVID-19.

Что известно о коронавирусе в Германии?

По состоянию на 20 марта коронавирус подтвержден примерно у 14 тысяч человек. От коронавируса в Германии умер 31 человек.

Наибольшее количество зараженных в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия (почти 3500 случаев), Баден-Вюртемберг (2746) и Бавария (2401), меньше всего в Бремене (121 случай).

20 марта Бавария стала первой федеральной землей Германии, которая ввела строгие ограничения на передвижение людей для борьбы с распространением коронавируса.

Что известно о футболе в Германии?

До остановки главного немецкого чемпионата Бундеслиги было сыграно 25 туров. Лидирует мюнхенская "Бавария".

Также немецкие клубы "Бавария", "Лейпциг", "Айнтрахт", "Байер" и "Вольфсбург" выступают в еврокубках.

Чтобы дать возможность завершить сезон клубам, УЕФА перенес проведение чемпионата Европы на лето 2021 года.

Ожидается, что все европейские футбольные лиги должны доиграть сезон до середины лета.

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