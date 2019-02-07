В Харьков едут сумасшедшие фанаты "Айнтрахта", их будет сопровождать полиция

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Фанаты "Айнтрахта"
Фанаты "Айнтрахта" / YouTube

В четверг, 14 февраля, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Противостоять "горнякам" в Харькове будет немецкий "Айнтрахт". На этот матч с фанатами гостевой команды приедут и немецкие правоохранители.

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Ожидается, что на этот матч приедут 2500-2700 немецких болельщиков. По словам директора по эксплуатации компании "Шахтер Сервис" Вадима Гунько, будет организовано не менее пяти прямых чартерных рейсов из Франкфурта. При этом фанаты прибудут не одни, а в сопровождении полицейских.

"Там очень серьезный уровень подготовки: немецких фанов будут сопровождать полицейские, стюарды и сотрудники клуба по работе с болельщиками. Кстати, УЕФА присудило этому матчу высокий уровень риска. Связано это с тем, что болельщики "Айнтрахта" на предыдущем выездном матче ЛЕ против "Лацио" в Риме устроили беспорядки. В итоге УЕФА принял решение присудить немецкому клубу двухгодичный "испытательный срок": еще одно подобное нарушение – и к концу этого срока все выездные матчи пройдут без болельщиков "Айнтрахта", – рассказал Вадим Гунько в комментарии изданию "Сегодня".

Ответный Матч между "Шахтером" и "Айнтрахтом" во Франкфурте состоится 21 февраля.

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Теги: Футбол Спорт
Источник: 24 Канал
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