В Иране отказались показывать матч "Баварии": виной всему женщина-арбитр

8 Читати новину українською
Бибиана Штайнхаус
Бибиана Штайнхаус / GETTY IMAGES

Иранское телевидение решило не показывать трансляцию матча 22-го тура немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Баварией".

Причиной отказа от трансляции стала женщина-арбитр, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте также: Боксершам разрешили биться в спортивных хиджабах

Главным судьей противостояния была Бибиана Штайнхаус. Она является единственной женщиной-арбитром, которая судит матчи Бундеслиги и работает в высшем немецком дивизионе с 2017-го года.

Штайнгаус появилась на поле в стандартной экипировке арбитра, которая предусматривает шорты. Отмена трансляции матча состоялась из-за того, что на иранском телевидении запрещено показывать женщину в шортах.

Отметим, что действующие чемпионы Германии одержали волевую победу 2:3.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
17 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
сегодня
1457
Теги: Спорт Футбол Бавария
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
сегодня 12:18 Украинский боксер блестяще нокаутировал опытного американца: видео
200
Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
16 февраля 19:45 Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры
92
Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
16 февраля 16:49 Мать звездного игрока НБА забила сумасшедший бросок с центра площадки: видео
191
Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
16 февраля 13:45 Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
87
Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
15 февраля 19:36 Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
255
Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
15 февраля 18:37 Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
Михайло Гема 350
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук