В Иране отказались показывать матч "Баварии": виной всему женщина-арбитр
Иранское телевидение решило не показывать трансляцию матча 22-го тура немецкой Бундеслиги между "Аугсбургом" и "Баварией".
Причиной отказа от трансляции стала женщина-арбитр, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Главным судьей противостояния была Бибиана Штайнхаус. Она является единственной женщиной-арбитром, которая судит матчи Бундеслиги и работает в высшем немецком дивизионе с 2017-го года.
Штайнгаус появилась на поле в стандартной экипировке арбитра, которая предусматривает шорты. Отмена трансляции матча состоялась из-за того, что на иранском телевидении запрещено показывать женщину в шортах.
Отметим, что действующие чемпионы Германии одержали волевую победу 2:3.
Источник: 24 Канал
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