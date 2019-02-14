В Иране телеканал заменил эмблему "Манчестер Юнайтед" из-за изображения дьявола: фото

Один из иранских телеканалов использовал в эфире матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ старую эмблему "манкунианцев".

Руководство телеканала признало недопустимым изображение дьявола на эмблеме английского клуба в связи с религиозной цензурой, принятой в стране.

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Вместо современной эмблемы "Манчестер Юнайтед" был использован образец середины прошлого века, на котором отсутствует дьявол.

Manchester United o Red Devils, ma in Iran c’è la censura e il logo perde il Diavolo... - https://t.co/hhZ9IqIVPS pic.twitter.com/Nd5h8VSLgy — ITASportPress (@ItaSportPress) 13 февраля 2019 г.

К слову, прозвище "красные дьяволі" "Манчестер Юнайтед" получили еще во времена легендарного тренера команды Мэтта Басби.

12 февраля "Манчестер Юнайтед" в родных стенах уступил ПСЖ со счетом 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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