В каратэ нужно четко почувствовать дистанцию, момент и нанести удар, – Екатерина Кривая

Красивая и всегда улыбчивая чемпионка Европы по каратэ (в весе до 50 кг), мастер спорта Украины Екатерина Кривая смущается, когда ее спрашивают о личных успехах и расспрашивают о карьере. С большим увлечением рассказывает о работе с детьми. В первой части интервью девушка рассказала о том, почему бросила легкую атлетику, кто привел ее на каратэ, почему прогуливала уроки и бои со сломанной рукой.

Она любит слушать музыку под настроение, но предпочитает Kiss FM. Очень любит читать, сейчас дочитывает третью книгу "Атлант расправил плечи" (роман американской писательницы Айн Рэнд, впервые напечатан в 1957 году в США. Он затрагивает тему бизнеса и предпринимательства, этику и философию деловых отношений и роль общества в экономическом развитии государства – прим. авт.). Ест все, что требует организм и смотрит сериалы "Игра престолов" и "Форс-мажоры".

– Кем хотели быть в детстве?

– С детства была уверена, что буду спортсменкой. Когда была в 5 или 6 классе, то первые спортсмены, которые тренировались у нашего тренера, поступили во Львов в Институт физической культуры (далее Инфиз – прим. авт.). И я тоже хотела только туда. Только в девятом классе у меня была мысль стать адвокатессой, но она быстро пропала. Других перспектив для себя не видела, кроме спортивных.

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– Были забиякой?

– Нет. Просто в детстве была активным и серьезным ребенком. В школе занималась легкой атлетикой, бегала на соревнованиях. Учителя физкультуры рассказывали, что думали, что со мной что-то не так, потому что я постоянно серьезная и не улыбнусь. Потом начала улыбаться.

– Больше времени с ребятами проводили?

– Да, с ними. Преимущественно все друзья-ребята. С ними легче найти общий язык.

– Как родители относились к увлечению спортом?

– Они сразу поддержали с каратэ. Были довольны, что я хожу и занимаюсь. Видели что получается.

– В легкой атлетике были успехи?

– Были, но городок не был сильно развит в плане инфраструктуры. Мы ездили на областные соревнования в Хмельницкий, Каменец-Подольский. Но в одно время по состоянию здоровья перестала заниматься, были проблемы с почками.

– На каратэ Вас привел друг?

– Мы с детства дружили. Наши родители друзья. Его зовут Андрей, он на два года младше меня. Все детство мы привели вместе. Играли в "войнушки", "стрелялки", "гонки". Он начал заниматься, сказал, что там классно. У него дома груша висела, он мне показывал удары. И я тоже решила пойти.

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– Расскажите о своем первом тренере Вячеславе Андроняке.

Я всегда говорю, что он хороший, а вот почему – не могу объяснить. Понятно, что мы занимались не на профессиональном уровне, а на любительском. Он очень светлый человек, который учил делать хорошие поступки. Постоянно рассказывал разные истории. Учил никогда не бить первой, но если тебя задели, то надо так дать, чтобы родители пришли в школу. Но всегда говорил этого никому не говорить (смеется – прим. авт.). Он был больше тренером-другом. Наверное, был человеком, к которому можно было прийти и рассказать то, чего родителям не расскажешь. Последние пол года он уехал заграницу на работу. Всегда когда приезжаю, то прихожу к нему. Зимой когда приехала, то такого случая не было. Он говорил, что дальше продолжит тренировать. Иногда по телефону общаемся. Детскому тренеру трудно обеспечить себя работой. В большом городе можно, а вот у нас в городке довольно трудно.

– Сначала Вы занимались каратэ ради удовольствия. Где именно и в какой момент в каратэ можно его получить?

– Кого-то бить (смеется – прим. авт.)! Всю злость свою на игру выбросить. Каратэ – это не только драться и носы ломать. Сейчас такого в спортивном каратэ нет, это больше игровой вид спорта. Здесь все совмещено. Нужно переиграть соперника. Это как математика. Нужно всегда думать и это интригующе.

– Почему каратэ ближе к фехтованию, чем к боксу?

Потому что надо переиграть соперника. В боксе тоже надо, но там больше на количество и силу ударов. У нас надо четко почувствовать дистанцию, момент и наносить удар. Так же как в фехтовании – на скорость и на опережение.

– Когда поняли, что каратэ это Ваш вид спорта и будете им заниматься профессионально?

– Я всегда целенаправленно знала куда буду поступать и чем заниматься. Так окончательно определилась, что буду профессиональной спортсменкой, после первого курса обучения в Инфизе. Тогда я уже поняла, что это не шутки.

– Если бы не каратэ, то какой вид спорта выбрали бы?

– Фехтованием хотела бы заниматься. Очень нравится настольный теннис.

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– Вы увлекаетесь настольным теннисом. Откуда такое увлечение и не думали ли когда-то заняться им профессионально?

– Профессионально не думала. Увлекаюсь с детства. Так же с другом Андреем ходили. Он жил возле парка, там были теннисные столы. У него была сетка, мы ее цепляли и играли. Так научилась. А потом уже в школе с учителями физкультуры были "батлы". Уроки прогуливала немножко, шла играть в теннис. На соревнования от школы ездила на область. Даже неплохо выступила, попала в первую шестерку. А профессионально не занималась, потому что не было тренеров и условий.

– Друг Андрей, он мотиватор или подстрекатель?

– (Смеется – прим. авт.) Подстрекатель. Мы сейчас уже так не общаемся. Сейчас, когда была дома, то виделись. А до этого долго не встречались. Он работает и проживает в Киеве.

– В жизни приходилось использовать каратэ?

– Нет, слава Богу. Когда по две тренировки днем и ты ходишь такая возбужденная, то если бы кто полез... рука дергается.

– Чем пожертвовали ради спорта?

– Нет жертв. Разве, что здоровье.

– Много травм было?

– Всегда палец на ноге заворачиваю в другую сторону. Это неприятная травма, трудно ходить. Особенно, когда надо тренироваться. Был перелом фаланги пальцев и все.

– В Сараево на чемпионате Европы среди студентов в личном первенстве Вы со сломанной рукой заняли пятое место…

Было круто. Пятое место в личном зачете и первое в команде. Трудно было, потому что это передняя рука. Ты уже не можешь ею ударить, бережешь. Но кроме нее есть еще задняя и две ноги. Это был мой первый серьезный старт. Отобралась, прошли тяжелые сборы. За два месяца до старта начали готовиться с тренером, потом сборы сборной. Под конец сборов травмировалась. Тренер не верил, когда я говорила что болит рука. Он мне еще "дал"... Я сделала рентген и сказали, что перелом. Мы встретились с тренером и он сказал что не будет меня заставлять, "решай сама". В принципе, не было что решать – еду и все. Маме сначала не сказала. Рассказала перед самой поездкой.

– Вы упрямая?

– Упрямая! Многие мне так говорят. Но тренеров, преимущественно, слушаю. Не слушала когда была вредной, но сейчас такого уже нет. Перестала быть, когда сама стала тренером. На многие вещи посмотрела с другой стороны.

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– Первую победу и награду помните?

– Самую первую? Да! Это было во Львове. Я позанималась где-то около года, мы приехали на соревнования и я заняла первое место. И тогда решила переехать во Львов – это была любовь с первого взгляда.

– Кто или что мотивирует?

– Вдохновляют другие спортсмены, которые смогли добиться успеха. Достижения легко не даются. Мотивируют мои дети и родители. Во время неудач всегда есть от них поддержка. Они показывают не только, что любят, а что я лучшая.

– Было когда-то желание бросить каратэ?

– Да, на первом курсе. Это был переломный момент. Я приехала из городка, где все меня любили, все было хорошо. А тут, оказывается, что все по другому. Другие тренировки и все по другому. Был своеобразный прессинг от тренера. Теперь я понимаю, для чего он это делал. Надо переломить спортсмена. Ты на тренировках хорошо работаешь, а когда приезжаешь на соревнования – закрываешься в себе, начинаются проблемы, нужно растормошить.

– Расскажите о своем тренере Игоре Богдане.

– Он будет ругаться. Всегда говорит, что вы делаете из меня изверга какого-то (смеется – прим. авт.). Но это его работа. Когда только поступила, то меня нужно было "ломать" и много работать. Сейчас, когда смотрю поединки с первого курса, то очень смешно. Понимаешь, сколько он работы сделал. Со временем когда начала давать результаты, то начала понимать, для чего он все делал. С ним очень хорошо работается. Он ездит со мной на соревнования и постоянно ведет, выводит на соревнованиях. Основную работу делаем с ним, а на собрании уже работаем в парах, на ощущения. Игорь Орестович развил и доработал те навыки, которые заложил первый тренер.

– Как проводите анализ соперниц и боев?

– После соревнований у нас всегда видеопросмотр. Садимся на кафедре и разбираем мои действия, ошибки, почему так случилось, что надо было сделать в конкретном моменте, что надо доработать. Также смотрим поединки будущих соперниц. Но не много, потому что она может и поменять манеру. Тренер всегда перед поединком смотрит и следит за соперницами. Перед выходом говорит, что может делать соперница, к чему надо присмотреться и где быть осторожной.

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– Какое максимальное количество боев проводили в течение одного дня?

– Пять. Это трудно, но кому сейчас легко. Если это основная сетка, то есть время между поединками, и я успеваю восстановиться. У нас подготовка построена и на выносливость. Организм готов поработать, некоторое время восстанавливаться и снова работать.

– Нужно ли увеличивать количество дней для проведения этапов Премьер-лиги (сейчас три дня)?

– Не нужно. Тогда нужно будет менять и систему подготовки. У нас и так сейчас поединки за медаль происходят на третий день (в воскресенье). Поэтому ты успеваешь полностью восстановиться.

– Перед соревнованиями приходится набирать или сгонять вес?

– О-О-О, да. "Гоняю" вес – это не тайна. Раньше было немножко легче. С возрастом несколько тяжелее.

– Если Вам приходится "сгонять", то не думали перейти в категорию 55 кг?

– Нет, не думала. Сейчас точно этого не буду этого делать. У меня основной рейтинг в 50 кг. Хотя когда-то, в 2013 году, на чемпионате Европы среди студентов выступала в категории 55 кг. Раньше я весила меньше и это было комфортно.

– Как "сгоняете"?

– Не столько "сгоняю", сколько делаю "сушку". Две тренировки в день, сауна-костюм, бег на дорожке и ограничиваю себя в питании. Лучше хорошо поесть утром, а вечером только салатик.

– Есть какая-то диета?

– Я таким не занимаюсь. Мясо обязательно нужно есть.

– У вас замечательный маникюр. Не мешает на соревнованиях?

Нет, не мешает. Нас перед соревнованиями, чего мы сильно не любим, проверяют. Ногти должны быть короткими. В перерыве между соревнованиями только наберут форму, отрастут и все. Перед поединком проверяют оборудование, одна ли резинка на волосах и дают минуту, чтобы навести порядок с ногтями, если надо.

– Вы бренд украинского каратэ?

– Я не спортивный бренд, не раскручена. Есть желание стать, но нужно больше спортивных результатов.

Через несколько дней читайте на нашем сайте вторую часть интервью с Екатериной Кривой в котором она расскажет о том, часто ли бьет парней, кто самые красивые спортсмены Украины, курьез на соревнованиях, предрассудки и свой стиль боя.