В Киеве пройдут соревнования ветеранов с инвалидностью – "Игры героев" и "Милитари Кэмп"

17 августа в Киеве на Контрактовой площади пройдут "Игры Героев" и "Милитари Кэмп" – спортивные соревнования ветеранов с инвалидностью.

"Игры Героев" и "Милитари Кэмп" состоятся в Киеве уже в третий раз. В 2019 году в соревнованиях примут участие ветераны, военные, полицейские, представители силовых структур и гражданские с инвалидностью со всей Украины: Львова, Харькова, Николаева, Одессы, Днепра, Мариуполя, Житомира и других городов. По результатам соревнований будет определена наиболее физически подготовленная команда в Украине по функциональному многоборью.

"Игры Героев" были основаны 21 мая 2016 года. Главная цель "Игр героев" – психологическая и физкультурно-спортивная реабилитация бойцов, социальная адаптация людей с инвалидностью, внедрение и распространение спортивного движения среди молодежи, малообеспеченных и социально уязвимых слоев населения.

"Игры Героев" и "Милитари Кэмп" призваны продемонстрировать – в жизни есть место для побед над собой. Участники стремятся своим личным примером показать, что с инвалидностью можно жить полноценной жизнью.

В этом году "Игры героев" возглавляет Роман Линдов – молодой мужчина, который потерял кисть руки и получил ожог 30% поверхности тела во время Революции Достоинства на Майдане зимой 2013/2014 г. Теперь он стал самым сильным адаптивным кросфит-атлетом Европы.

"Игры героев" – волонтерский проект. Подготовкой спортсменов занимаются несколько залов в Украине: в Харькове, Киеве, Одессе, Николаеве, Днепре, Львове. Все тренеры работают на бесплатной основе.

Цель проекта – помочь ветеранам и гражданским сохранить веру в себя, в свои силы, и продемонстрировать: отсутствие конечности – это не отсутствие силы духа, это лишь вызов, который можно успешно преодолеть.

Организаторы приглашают в субботу 17 августа в 10:30 прийти на Контрактовую площадь и поддержать Героев, потому что именно поддержка друзей, всего народа Украины дает силы для жизни, вдохновляет на решение самых сложных задач.

Организаторы соревнований: ОО "Всеукраинская Федерация Функционального Многоборья Людей с Инвалидностью".

Организаторы мероприятия: Киевская городская государственная администрация.

Соорганизаторы и партнеры: поставщик спортивного оборудования Inter Atletika/Интер Атлетика, спортивный клуб DOG&Grand CrossFit, Семья ресторанов Димы Борисова, ТМ "Милитарист", MONKO.

Контактное лицо:

Роман Линдов

тел. +380630414420

e-mail: [email protected]