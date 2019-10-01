В Киеве состоялся первый турнир по мини-футболу среди спортивных журналистов Parimatch media cup

29 сентября на территории Дома Футбола состоялся первый турнир по мини-футболу среди спортивных журналистов Parimatch media cup.

Мероприятие собрало активное спортивное общество журналистов, которые на поле выявили сильнейшего. Восемь команд были разделены на две группы, в которых сыграли по три матча. Всего в турнире приняли участие более 80 человек – представители более чем 20 лучших спортивных изданий страны. Модератором турнира выступил пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу Александр Гливинский.

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В результате интересной борьбы на групповом этапе в полуфинал вышли команды "ХSPORT", "ТК Футбол", "Сборная спортивных журналистов Украины" и сборная "Футбум-Спорт.юа". "ТК Футбол" обыграли сборную "Футбум-Спорт.юа" – 4:2, а "Сборная спортивных журналистов Украины" оказалась сильнее "ХSPORT" – 2:0. В матче за третье место "ХSPORT" обыграл сборную "Футбум-Спорт.юа" 5:3 и завоевал бронзовые награды турнира.

Но все внимание зрителей было приковано к финалу. Долгое время команды вели равную борьбу, но в конце встречи сильнее оказались игроки "Сборной спортивных журналистов Украины", который обыграли команду "ТК Футбол" со счетом 2:0.

Организационный комитет турнира определил лучших в номинациях.

Лучший вратарь – Максим Сухенко ("ССЖУ")

Лучший бомбардир – Игорь Киричок ("ХSPORT")

Лучший игрок – Виталий Мисюра ("ТК Футбол")

Лучший тренер-Валентин Щербачев ("ССЖУ")

"Данный турнир – еще одна страница в серии спортивных мероприятий для медиа от Parimatch. Мы уверены, что без спортивной прессы развитие профессионального и любительского спорта невозможно в Украине. И сегодня мы благодарны за качественную работу спортивных журналистов ведущих украинских изданий", – отметил представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.

Следующий турнир Parimatch media cup состоится уже весной 2020.