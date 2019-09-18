В Киеве состоятся масштабные соревнования Race Nation

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Киев примет Race Nation на НСК "Олимпийский"
Киев примет Race Nation на НСК "Олимпийский" / Race Nation

22 сентября на территории НСК "Олимпийский" в Киеве состоится забег с препятствиями Race Nation.

Организаторы сконструировали дистанции на любой уровень физической подготовки, ведь Race Nation – гонки, в которых может принять участие каждый. Участников ждет новая полоса препятствий и испытаний с неожиданными локациями на территории НСК "Олимпийский".

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В целом ожидается более 2 тысяч участников со всей Украины и заграницы, около 260 команд. Среди участников популярные телеведущие и шоумены, известные бизнесмены и меценаты, участницы национального конкурса "Мисс Украина" и другие.

Открытие стартового городка состоится в 7:30. Вход для зрителей – свободный, а желающие принять участие, могут зарегистрироваться на сайте.

 

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Теги: Спорт
Источник: 24 канал
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