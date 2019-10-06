В Киеве спортивный марафон собрал 17 тысяч бегунов из 60 стран мира: фото и видео

В Киеве продолжается спортивный марафон. 6 октября бегуны преодолевают дистанции в 21 и 42 километра.

Участие в марафоне принимают люди почти из 60 стран мира, сообщила корреспондентка 24 канала.

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Забег начался в 9 утра – и интересно, что именно с гимна Украины. К слову, холодная погода не помешала желающим прийти на марафон. В общем было очень людно, ведь кроме бегунов пришли и группы поддержки.

► Основную дистанцию в 42 километра бежали несколько тысяч человек, а вот всего участников – 17 тысяч.

► В 2019 году марафонская дистанция проходит по центральным улицам Киева. Однако на этот раз перепады высоты решили сделать на 200 метров ниже, ведь по киевским холмам бежать не легко.

► В 2018 году лучший результат марафона был 2 часа 28 минут. Если же вы не подготовленный бегун, то на марафон потратите, минимум, 4 часа.



Несмотря на холод, пришло много участников

К бегунам пришли группы поддержки

К марафону в Киеве присоединились участники из 60 стран мира