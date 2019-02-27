В команду Усика вошел новый специалист: фото

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Александр Усик
Александр Усик / tabloid.informator.news

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пригласил в свою команду нового специалиста.

У Александра, который переходит в супертяжелый вес, появился новый тренер по физподготовке.

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Отныне с украинским чемпионом будет работать выпускник Национального университета физической культуры и спорта Украины Сергей Пуцов.

Пуцов является главным тренером в клубе "Дисциплина", а также программным директором в TORWOD.

Ранее олимпийский чемпион начал выполнять силовые упражнения со штангой.

Следующий бой украинец проведет в супертяжелой весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.

Также на бой с украинцем претендует опытный финский боксер Роберт Хелениус. Точно следующим соперником Усика не будет Энтони Джошуа. По словам промоутера британца, такой поединок может состояться в следующем году.

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Теги: Спорт Александр Усик Бокс
Источник: 24 Канал
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