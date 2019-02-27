В команду Усика вошел новый специалист: фото
Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пригласил в свою команду нового специалиста.
У Александра, который переходит в супертяжелый вес, появился новый тренер по физподготовке.
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Отныне с украинским чемпионом будет работать выпускник Национального университета физической культуры и спорта Украины Сергей Пуцов.
Пуцов является главным тренером в клубе "Дисциплина", а также программным директором в TORWOD.
Ранее олимпийский чемпион начал выполнять силовые упражнения со штангой.
Следующий бой украинец проведет в супертяжелой весовой категории. Среди возможных соперников – россиянин Александр Поветкин. Бой может состояться в США.
Также на бой с украинцем претендует опытный финский боксер Роберт Хелениус. Точно следующим соперником Усика не будет Энтони Джошуа. По словам промоутера британца, такой поединок может состояться в следующем году.