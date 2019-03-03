В Лос-Анджедесе установили памятник Дэвиду Бекхэму: фото и видео

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Памятник Дэвиду Бекхэму в Лос-Анджелесе
Памятник Дэвиду Бекхэму в Лос-Анджелесе / twitter LA Galaxy

Легендарному футболисту Дэвиду Бекхэму еще при жизни установили памятник в Лос-Анджелесе. Монумент в его честь разместили перед стадионом, на котором играет команда "Лос-Анджелес Гэлэкси".

На открытие статуи Дэвид Бекхэм прибыл со своей женой Викторией.

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"Все мои слова благодарности – вам, болельщики. Когда я только переехал в Лос-Анджелес, мне сказали, что это город, в котором сбываются мечты. Что ж, Лос-Анджелес, сегодня моя мечта осуществилась. Огромное вам спасибо", – заявил Бекхэм во время торжественной церемонии открытия.

Видео церемонии открытия памятника Бэкхему

Бекхэм стал первым футболистом из МЛС (Major League Soccer (MLS), высшая лига чемпионата США и Канады), которому установили памятник.

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Открытие состоялось перед матчем "Гэлэкси" против "Чикаго". Хозяева одержали волевую победу благодаря голу Златана Ибрагимовича.

Видеообзор матча Лос-Анджелес Гэлэкси – Чикаго Файр

Бекхэм выступал за "Гэлэкси" с 2007 до 2012 года. И дважды стал чемпионом МЛС в составе команды. Для того, чтобы команда могла подписать контракт с ним, пришлось изменить правила лиги относительно уровня зарплаты игроков – клубам разрешили подписывать "суперзвезд", зарплаты которых превышали установленный лимит. Впоследствии эта поправка стала известной как "правило Бекхэма". Таким образом клубы из США и Канады смогли подписать немало известных футболистов из европейских чемпионатов, заманив их большой зарплатой.

Дэвид Бекхэм закончил карьеру футболиста летом 2013 года. Сейчас он является совладельцем футбольного клуба в Майами, который должен начать выступать в МЛС с 2020 года.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Виктория Бекхэм Новости США
Источник: 24 Канал
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