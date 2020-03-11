В матче 1/8 финала Лиги чемпионов тренеры нашли забавный выход, чтобы поздороваться – видео

УЕФА официально запретил рукопожатие на матчах Лиги чемпионов. Однако, в матче "Тоттенхэм" – "Лейпциг" главные тренеры команд интересно обошли запрет.

Главные тренеры команд Жозе Моуринью и Юлиан Нагельсман заменили рукопожатие необычным приветствием из-за эпидемии коронавируса.

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Португалец Жозе Моуринью, подошел к скамейке запасных соперника, где находился тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманом, Моуринью "стукнулся" своей локтевой костью с локтевой костью тренера "Лейпцига". При этом оба наставника не скрывали улыбки.

Видео предматчевой встречи тренеров было опубликовано в твиттере.

Mourinho and Nagelsmann ditched the handshakes pic.twitter.com/XjqdgJei5g — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

Всемирная организация здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса рекомендует отказаться от рукопожатий. В УЕФА поддержали эту рекомендацию.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами завершился победой команды Нагельсмана с разгромным счетом 3:0.

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