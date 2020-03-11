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В матче 1/8 финала Лиги чемпионов тренеры нашли забавный выход, чтобы поздороваться – видео

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УЕФА официально запретил рукопожатие на матчах Лиги чемпионов. Однако, в матче "Тоттенхэм" – "Лейпциг" главные тренеры команд интересно обошли запрет.

Главные тренеры команд Жозе Моуринью и Юлиан Нагельсман заменили рукопожатие необычным приветствием из-за эпидемии коронавируса.

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Португалец Жозе Моуринью, подошел к скамейке запасных соперника, где находился тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманом, Моуринью "стукнулся" своей локтевой костью с локтевой костью тренера "Лейпцига". При этом оба наставника не скрывали улыбки.

Видео предматчевой встречи тренеров было опубликовано в твиттере.

Всемирная организация здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса рекомендует отказаться от рукопожатий. В УЕФА поддержали эту рекомендацию.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами завершился победой команды Нагельсмана с разгромным счетом 3:0.

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Автор: София Кулай
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Тоттенхем Футбол
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