В матче 1/8 финала Лиги чемпионов тренеры нашли забавный выход, чтобы поздороваться – видео
УЕФА официально запретил рукопожатие на матчах Лиги чемпионов. Однако, в матче "Тоттенхэм" – "Лейпциг" главные тренеры команд интересно обошли запрет.
Главные тренеры команд Жозе Моуринью и Юлиан Нагельсман заменили рукопожатие необычным приветствием из-за эпидемии коронавируса.
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Португалец Жозе Моуринью, подошел к скамейке запасных соперника, где находился тренерский штаб во главе с Юлианом Нагельсманом, Моуринью "стукнулся" своей локтевой костью с локтевой костью тренера "Лейпцига". При этом оба наставника не скрывали улыбки.
Видео предматчевой встречи тренеров было опубликовано в твиттере.
Всемирная организация здравоохранения в связи с эпидемией коронавируса рекомендует отказаться от рукопожатий. В УЕФА поддержали эту рекомендацию.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами завершился победой команды Нагельсмана с разгромным счетом 3:0.
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