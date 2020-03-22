В матче чемпионата Беларуси арбитр назначил 5 пенальти, из которых реализовали лишь 3: видео

Единственным футбольным чемпионатом, который продолжается в Европе, стал белорусский. В субботу, 21 марта, были сыграны первые матчи. Но больше всего внимания привлекает матч между "Слуцком" и "Славией", который сыграли в воскресенье, 22 марта.

В матче между "Слуцком" и "Славией" из Мозыря арбитр назначил сразу пять пенальти. Однако игроки реализовали лишь три из них.

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При этом первым пенальти пробивали гости, реализовав свой момент. И перед самым перерывом Такулов сравнял счет. С пенальти. Ему же выпало пробивать пенальти во втором тайме, но он ошибся.

На 70-й минуте "Славия" осталась в меньшинстве. А потом в их ворота назначили еще один 11-метровый удар. Однако и на этот раз его не реализовали – вратарь угадал направление удара. Но отбил перед собой, и Сердюк, который пробивал, успел первым на добивание.

На 80-й минуте все тот же Сердюк пробил последний назначенный пенальти в этом матче. На этот раз он не промахнулся.

Таким образом, в матче было назначено пять пенальти, из которых реализовали лишь три. А "Слуцк" выиграл 3:1.

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