В матче "Динамо" – "Заря" арбитр назначил пенальти с помощью системы VAR: видео

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Система видеопомощи VAR / ФК "Динамо"

"Динамо" U-21 не сумело переиграть "Зарю" U-2 в матче 17-го тура, игра закончилась со счетом 1:1.

Киевляне открыли счет в первом тайме, но луганчане в начале второй половины встречи восстановили статус-кво, реализовав пенальти, поставленный после просмотра VAR, пишет Sport.ua.

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Также во втором тайме не был засчитан гол динамовца Исаенко. Мяч влетел в ворота "Зари" в момент, когда Евгений находился в офсайде.

Таким образом, "Динамо" набрало 35 очков и уже на три пункта отстает в турнирной таблице от "Ворсклы". У "Шахтера" тоже 35 очков, но есть игра в запасе.

Напомним, в матче 13-го тура против «Львова» футболисты столичной команды перебивали пенальти в ворота "Львова" после вмешательства VAR.

Видео пенальти с помощью системы VAR (смотреть с 1:12.45)

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Заря Динамо Футбол
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