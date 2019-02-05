В матче НХЛ хоккеист нелепо ударился головой об лед и не смог самостоятельно подняться: видео

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ между "Филадельфией Флаерс" и "Ванкувер Кэнакс" произошел неприятный инцидент. Один из хоккеистов неудачно приземлился на лед.

Инцидент произошел в середине третьего периода.

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Защитник "Кэнакс" швед Александр Эдлер клюшкой нелепо зацепился за коньки соперника, который проезжал мимо, и неудачно приземлился, ударившись лицом об лед.

Хоккеист некоторое время лежал на льду неподвижно. После оказания первой медицинской помощи Эдлер так и не смог самостоятельно покинуть площадку, его вывезли на скамейку запасных на носилках. После происшествия на льду осталась небольшая лужа крови.

Отметим, что победу со счетом 2:1 одержали хоккеисты "Филадельфии".

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