В матче украинских баскетболистов был установлен рекорд НБА

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Винс Картер
Винс Картер

В матче регулярного чемпионата НБА между "Детройт" и "Атлантой" был установлен новый рекорд. В этом матче сыграл 42-летний Винс Картер.

Для Картера этот матч стал рекордным – он сыграл в 22 сезонах НБА, что до этого не удавалось ни одному другому баскетболисту.

В общем Картер в этом матче сыграл лишь чуть больше 10 минут. За это время он отдал лишь одну результативную передачу.

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Стоит напомнить, что матч "Детройт" – "Атланта" стал украинским дерби в США. За первую команду выступает украинец Святослав Михайлюк, а за "Аталанту" – Алексей Лень. Однако в этом матче сыграл лишь последний, игрок "Пистонс" всю игру просидел в запасе.

Матч закончился победой "Атланты".

 

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Теги: Спорт Святослав Михайлюк Алексей Лень Новости Спорта Баскетбол
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