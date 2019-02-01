В НБА стая летучих мышей атаковала баскетболистов, пришлось остановить матч: видео

В рамках матча американской баскетбольной лиги НБА между "Сан-Антонио" и "Бруклином" произошел забавный случай, из-за которого пришлось останавливать игру. На пути проведения матча стали дикие летучие мыши.

Инцидент произошел в первой четверти на 7 минуте при счете 11:10 в пользу "Нетс".

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Стая летала прямо над баскетбольной площадкой, поэтому игру пришлось приостановить.

Spurs fans started a Manu chant after Bats took over the court pic.twitter.com/kzIaASORoi — Bleacher Report (@BleacherReport) 1 лютого 2019 р.

Некоторые игроки решили бороться с незваными гостями, а другие бежали в подтрибунное помещение.

В конце концов, крылатых удалось прогнать и игру возобновили. Наверное, летучие мыши сильно напугали баскетболистов "Бруклина", которые уступили с разницей в три очка 117:114.

Что интересно, это не первый случай, когда на арене "Сан-Антонио" в игру вмешиваются летучие мыши. В 2009 году в матче против "Сакраменто" звери тоже решили вмешаться в ход событий.

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