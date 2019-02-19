В Польше арбитр дважды удалил одного и того же футболиста: видео курьеза

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Система VAR заставила судью вернуть на поле удаленного игрока
Система VAR заставила судью вернуть на поле удаленного игрока / legia.net

В матче чемпионата Польши между "Легией" и "Краковией" произошел очень необычный эпизод. Через систему видеопомощи (VAR) арбитр дважды удалил с поля полузащитника хозяев Уильяма Реми.

При счете 2:0 в пользу гостей арбитр Петр Ласик удалил с поля игрока хозяев Виллиама Реми. Футболист заработал две желтые карточки и покинул поле.

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Однако арбитр матча Петр Ласик пересмотрел эпизод с помощью VAR и решил вернуть Реми из раздевалки, но только для того, чтобы показать игроку прямую красную карточку вместо второй желтой.

Футболист, которому пришлось снова надевать форму, сначала подумал, что арбитр отменил "горчичник" и уже начал бежать на поле, однако рефери остановил его. Увидев перед собой красную карточку, Реми только рассмеялся.

 

Что такое VAR? Система видеопомощи арбитрам (сокращенно VAR или видеопомощник арбитра) - это технология в футболе, что позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.  

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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