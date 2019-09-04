В раздевалке "Динамо" состоялся жаркий разговор после неудачи в матче против "Зари"

"Динамо" 1 сентября в Запорожье не смогло победить "Зарю". Команды разошлись ничьей и киевляне не смогли выиграть пятый подряд матч.

После игры против "Зари" в раздевалке команды состоялся жаркий разговор , сообщает журналист Игорь Цыганик.

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По его словам, между самими футболистами и между игроками и тренерским штабом состоялся серьезный разговор. В частности, футболисты высказали претензии, что они не понимают, как готовятся к поединкам, что от них требует тренер.

Главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко изменил требования, которые были при предыдущем наставнике Александре Хацкевиче. По информации Цыганика, сейчас в "Динамо" продолжается работа над физической подготовкой игроков.

Цыганик информирует, что футболисты с тренером не могут прийти к общему мнению, что нужно делать на футбольном поле. Многие игроки будто бы недовольны игрой, которую строит Михайличенко.

На данный момент "Динамо" сыграло 5 матчей в чемпионате Украины (2 победы, 2 ничьи и одно поражение). С восемью очками киевляне на 5-й позиции.