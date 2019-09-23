В России заявляют, что украинские боксерши все же едут на Чемпионат мира

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В России заявляют, что украинские боксерши все же едут на Чемпионат мира
В России заявляют, что украинские боксерши все же едут на Чемпионат мира / fbu.org.ua

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявляет, что украинские боксерши приедут на Чемпионат мира в Улан-Удэ. Кремлев утверждает, что говорил на эту тему с президентом Федерации бокса Украины Владимиром Продивусом.

Сначала руководитель дирекции чемпионата мира по боксу Алексей Пинтаев подтвердил информацию, что украинок на чемпионате мира в России не будет.

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Но Умар Кремлев утверждает, что украинки все же будут участвовать в Чемпионате мира в Улан-Удэ, сообщает "Интерфакс-Россия".

Я только что разговаривал со своим коллегой Владимиром Продивусом, он заверил, что никакого отказа нет, "мы приедем",
– сказал Кремлев.

По словам Кремлева, Продивус якобы сообщил ему, что украинки приедут за средства Федерации бокса. Это связано с тем, что Министерство культуры молодежи и спорта не финансирует поездки украинских спортсменов в Россию.

Редакции Спорт24 в Федерации бокса Украины не смогли подтвердить информацию о разговоре Кремлева и Продивуса. По предварительной информации, украинки не едут в Россию.

Кроме того, в Федерации бокса Украины сообщили, что на чемпионате мира не разыгрываются лицензии на чемпионат мира. Следовательно, целесообразности выступать в России – нет. В то же время украинские боксерки примут участие во внутренних соревнованиях, на которых будет происходить отбор в сборную Украины.

Женский чемпионат мира-2019 по боксу пройдет в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.

Как известно, мужская сборная Украины по боксу тоже не ездила на чемпионат мира в Россию. Участие в соревнованиях приняли только те спортсмены, которые самостоятельно финансировали свою поездку.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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