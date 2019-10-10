В Саудовской Аравии работник стадиона выключил систему VAR, чтобы зарядить телефон

В матче чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" – "Аль-Фатех" судейская бригада не смогла воспользоваться системой видеопомощи арбитрам VAR.

Главный рефери встречи хотел убедиться в верности решения, чтобы зафиксировать взятие ворот, однако система дала сбой.

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Как позже выяснилось, система просто была отключена от сети. Один из сотрудников стадиона отключил аппаратуру, чтобы зарядить свой телефон.

Победу в матче одержал "Аль-Наср" благодаря голу, который на 49-й минуте забил нападающий Фирас аль-Бурайкан. Благодаря этому результату "Аль-Наср" с 8 очками поднялся на 8-е место в таблице. "Аль-Фатех" (5 очков) расположился на последнем, 16-м месте.

Что такое VAR?Система видеопомощи арбитрам (англ. Video assistant referee, сокращенно VAR) –технология в футболе, позволяющая главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах.



VAR позволяет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять правильное решение:

- нарушение правил при забитых голах,

- эпизоды с назначением пенальти,

- ошибочное предъявление красной карточки (эпизоды со второй желтой карточкой не рассматриваются)

- ошибки в идентификации наказанных игроков (помогает определить, кто именно сделал фол, который карается карточкой).



Таким образом, система видеопомощи позволяет официально выявить и подтвердить или опровергнуть "явные ошибки" судьи во время матча.