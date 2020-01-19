В сборную Украины натурализуют американского баскетболиста
Президент ФБУ Михаил Бродский рассказал, что в сборную Украины будет натурализован американец Кейси Шеперд. Разыгрывающий выступает за "Киев-Баскет".
По словам Бродского, кандидатуру Шеперда согласовал наставник сборной Украины Айнарс Багатскис.
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Что касается натурализованного игрока, то выбирает здесь только один человек – главный тренер. Пока Багатскис остановился на кандидатуре Кейси Шеперда, который дал согласие подписать контракт с "Киев-Баскет" на следующий год и играть в национальной сборной,
– сказал глава ФБУ в интервью "Радио НВ".
Также Бродский рассказал, что рассматриваются и другие кандидатуры, в частности игрок "Одессы" Месси и баскетболист "Николаева" Петерсон.
Мне больше Месси нравится, но Багатскис говорит, что Шеперд лучший. Поэтому тренер принял решение, мы готовим документы. Во всех странах играют американцы на позициях плеймейкера,
– резюмировал Бродский.
- Латвиец Айнарс Багатскис дебютирует во главе украинской сборной в выездном матче квалификации ЧЕ-2021 против Австрии, который состоится 20 февраля.
- Первый домашний матч отбора на Евробаскет-2021 "сине-желтые" проведут в Запорожье 23 февраля против Венгрии.
- Третьим соперником сборной Украины в отборе будет команда Словении.
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