В сборную Украины натурализуют американского баскетболиста

Президент ФБУ Михаил Бродский рассказал, что в сборную Украины будет натурализован американец Кейси Шеперд. Разыгрывающий выступает за "Киев-Баскет".

По словам Бродского, кандидатуру Шеперда согласовал наставник сборной Украины Айнарс Багатскис.

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Что касается натурализованного игрока, то выбирает здесь только один человек – главный тренер. Пока Багатскис остановился на кандидатуре Кейси Шеперда, который дал согласие подписать контракт с "Киев-Баскет" на следующий год и играть в национальной сборной,

– сказал глава ФБУ в интервью "Радио НВ".

Также Бродский рассказал, что рассматриваются и другие кандидатуры, в частности игрок "Одессы" Месси и баскетболист "Николаева" Петерсон.

Мне больше Месси нравится, но Багатскис говорит, что Шеперд лучший. Поэтому тренер принял решение, мы готовим документы. Во всех странах играют американцы на позициях плеймейкера,

– резюмировал Бродский.