В сборную Украины по хоккею довызвали еще одного игрока

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Кирилл Жовнир
Кирилл Жовнир / УХЛ

Главный тренер сборной Украины по хоккею Сергей Ветер решил довызвать на сборы команды 22-летнего Кирилла Жовнира.

В нынешнем чемпионате Украины Кирилл Жовнир играет за донецкий "Донбасс". В прошлом сезоне защищал цвета "Донбасса" и "Динамо". Всего в регулярном чемпионате провел 32 матча, набрал 9 (0+9) очков.

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Сезон 2017-2018 годов он провел в составе "Донбасса", набрал в 36 матчах 5 (1+4) очков при показателе полезности +29. Ранее защитник выступал в чемпионатах Украины в составе "Дженералз" и "Кременчуга" – 68 матчей, 14 (4+10) очков. В сезонах 2014-2015 и 2016-2017 игрок также выступал в североамериканской WSHL, где в 69 матчах забросил 8 шайб и набрал 19 ассистентских баллов. Также в активе Кирилла 10 матчей в составе национальной сборной на двух чемпионатах мира в Дивизионе 1Б.

Напомним, 4 ноября национальная мужская сборная команда Украины начала учебно-тренировочный сбор под руководством Сергея Витера. В список кандидатов в национальную сборную команду Украины вошли 23 спортсмена, 21 из которых выступают в Украине, двое – за рубежом. Главный тренер Сергей Витер пригласил на сбор двух вратарей, девять защитников и двенадцать нападающих.

Состав сборной Украины по хоккею:

Вратари: Богдан Дьяченко ("Донбасс"), Олег Петров ("Днепр")

Защитники: Александр Александров ("Кременчуг"), Володиммр Алексюк ("Белый Барс"), Александр Боев ("Кременчуг"), Андрей Григорьев ("Донбасс"), Денис Петрухно ("Бобруйск", Беларусь), Владимир Романенко ("Донбасс"), Юрий Сильницкий ("Донбасс"), Павел Таран ("Белый Барс"), Кирилл Жовнир ("Донбасс").

Нападающие: Сергей Бабинец ("Белый Барс"), Никита Буценко ("Сосновец", Польша), Алексей Ворона ("Кременчуг"), Тимур Гриценко ("Кременчуг"), Илья Коренчук ("Донбасс"), Владислав Куцевич ("Белый Барс"), Владислав Луговой ("Днепр"), Виталий Кукла ("Донбасс"), Вадим Мазур ("Донбасс"), Руслан Ромащенко ("Днепр"), Иван Савченко ("Кременчуг"), Алексей Янишевский ("Днепр" ).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Хоккей
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